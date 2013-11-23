Яблочный пирог с розочками
Здравствуйте, друзья и гости блога!
Очередная конкурсная работа – яблочный пирог с розочками Татьяны Лазунько. Скажу по-секрету: я давно хотела, чтобы такой открытый яблочный пирог появился здесь. Этот пирог говорит сам за себя. Слово Татьяне. Встречайте!
Коронное блюдо – это такое блюдо, которое все, кто его видит или пробует, в один голос говорят «Ах! как вкусно» или «какая красота!» или «поделись секретом!». Это то, что лучше меня не готовит никто из моих знакомых, это то, что один раз приготовишь – и каждый праздник его просят повторять еще и еще.
Это изумительно красивый открытый яблочный пирог пирог с божественным вкусом и ароматом, который великолепно смотрится и целым, и порезанным на порции. Каждый кусочек – это не только праздник аромата и вкуса, но и эстетическое наслаждение! Вкусный, чудесный, праздничный. Попробуйте приготовить!
Ингредиенты для теста:
- 1 стакан или 250 г муки
- 2 желтка
- Почти пачка или 180 г сливочного масла (можно взять маргарин)
- 1 ч. ложка корицы молотой
- 1 щепотка соли
- 100 г сахара
Ингредиенты для начинки
- 500 мл молока
- 1 ч. ложка рома
- 3 желтка куриных яиц
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. ложка апельсиновой цедры
- 6 ст. ложек сахара
- 4 ст. ложки муки
- 10 шт. яблок
- 1 большая щепотка корицы молотой
- 1 большая щепотка сахарного песка
Дополнительно
- большая круглая форма для выпечки
- овощерезка
- Рассчитано на 9 порций
Приготовление
1 этап – готовим тесто:
Масло растереть с сахаром и солью.
Вбить два сырых куриных желтка, добавить молотую корицу, и хорошо перемешать миксером, понемногу добавляя просеянную предварительно муку, растираем массу, чтобы она получилась однородной.
Завернуть тесто в пленку (когда под рукой нет пленки я использую обычный п/э пакет)
и положить на 30 минут в холодильник (я часто оставляю тесто больше чем на 30 мин, иногда даже на ночь).
2 этап – готовим крем:
Смешать миксером все ингредиенты для начинки, кроме молока, размешать все до однородной массы, и постоянно размешивая, понемногу добавить в эту массу молоко.
Поставить на самый-самый маленький огонь и варить крем, все время помешивая, чтобы не образовывались комочки.
Как только крем загустеет, снять ее с огня и охладить. Если крем готовили правильно – то комочков не будет, небольшое их количество можно раздавить ложкой, но если даже комочков много – это не значит, что крем уже испорчен – просто разбейте их блендером. Главное, чтобы крем не пригорел, поэтому я часто готовлю его на водяной бане.
3 этап – выпекаем пирог:
Разогреть предварительно духовку до 200 С. Тесто достать из холодильника, раскатать, намотать на скалку и перенести в форму.
Руками распределить тесто по форме, стараясь, чтобы везде был слой одинаковой толщины.
Затем проколоть тесто вилкой в нескольких местах, накрыть фольгой или пергаментом, сверху насыпать груз (у меня сушеная фасоль),
отправить на 10 минут в духовку на 200 С.
Затем уменьшить температуру до 180 С, и выпекаем тесто еще 10 минут, но уже без груза.
Вынуть из духовки, охладить, и выложить сверху крем.
4 этап – украшаем пирог:
Взять яблоки
и овощечисткой срезать с яблок кожицу в виде разной длины и ширины ленточек и тонюсеньких ломтиков.
И точно такие же ленты делаем из мякоти.
Свернуть их в виде небольшой розы, чередуя твердые и мягкие ленточки.
И выложить их на крем.
В такой способ формируем все розы.
Яблок я использовала на одно больше, чем будет сформировано роз.
Каждую розочку щедро посыпать корицей и сахаром и опять в духовку на 180 С на полчаса.
Затем вынуть из духовки, охладить и подать!
Я уверена, что Вы влюбитесь в этот открытый яблочный пирог с розочками с первого взгляда!
Спасибо, Татьяна. Я уже влюбилась. Думаю, что многие читатели тоже.
Татьяна, просто замечательный пирог с осенним настроением. Смотрится шикарно, и во вкусе я не сомневаюсь.
Очень оригинальная идея сделать такие розочки из яблочной кожуры – симпатично выглядит. Спасибо.
Супер идея использовать кожуру от яблок – а ведь в ней столько витаминов!
очень интересно оформлен пирог, замечательно смотрится, а уж про вкус даже и не говорю
Да, пирог с яблоками всегда вкусный, а оформление – выше всяких похвал.
Просто прекрасное оформление пирога, жаль разрезать и есть такую красоту, так бы и любовался им.
Согласна с Вами, Ирина.
Интересный вариант яблочного пирога, надо взять себе на заметочку)))
Да, шикарный. Я точно буду делать.
Очень красивый, и сочетание такое люблю-песочное тесто,яблоки,крем. Вкуснота!
Ого, популярность пирога набирает обороты! Я 3 дня назад пекла точно такой же пирог :) Действительно получается потрясающе вкусно!
Как красиво! И уж точно вкусно!!! Хочу ) Испеку :)
Красавец какой! Ро3очки и3 яблок очень хороши! И вкусно должно быть очень!
Какая красота. Обычный яблочный пирог, а подача супер! Такое оформление обязательно запомню.
Ой, спасибо всем за такие теплые комментарии! так приятно когда блюдо, в которое вложила душу и сердце, и другим нравится! а еще он и разрезанный на порции обалденно смотрится!я его уже несколько раз готовила, это фото самого первого, а как вариант его можно еще в виде пирожных оформить – в маленьких корзинках или других формочках :)
Татьяна, спасибо за это дополнение. В корзиночках тоже здорово, особенно для детских праздников!
При регулярном посещении вашего сайта тост “Будем толстенькими!” может стать реальностью.
Андрей, от красивых картинок не толстеют. :)
Ой, какой красивый пирог. Надо его с дочкой вдвоем попробовать приготовить. Ее терпение передастся мне и мы его точно осилим. Вернее, осилим его приготовление.
Розы просто супер!!!!! Очень понравилось оформление!!!
Анна, на самом деле все просто, но Вы правы- нужно капельку терпения на все розочки! :)
это не только вкусный пирог, но и бесподобно красивый! Такое шикарное исполнение!
Замечательны
Никогда не видела такой кулинарной красоты! Пирог – праздник!
Замечательный рецепт! Помимо изумительного вкуса, получаешь еще и огромное эстетическое наслаждение! Ведь так вкусно есть красивую еду! Жаль вот только, что я на диете(((
Великолепный рецепт яблочного торта, и с изюминкой! Красота неописуемая!
Гениально!!! Потрясающе выглядит яблочный пирог, никогда ничего подобного в жизни не видела! Татьяна, примите мое искреннее восхищение
Замечательное оформление коронного блюда! Никогда бы не додумалась так украсить яблочный пирог. Татьяна, а фото, просто потрясающие!
Мне понравился Ваш рецепт! Спасибо за изобретательность красоту розочек. С первого раза я не поняла, что это яблоки, так они похожи на розочки. Приму на вооружение Ваш рецепт! Удачи Вам в конкурсе!
Очень красивый пирог, супер! Нужно время и терпение, но результат превосходный!
Ох, вот это и красотень! Господи, а какая наверняка вкуснятина! )Я вот с такой выпечкой не дружу, а хотелось бы научиться
Розочки просто покорили – супер! При взгляде на первую фотографию думала, что они из теста. А оказывается все так просто!
Какой интересный рецептик!Смотрится очень аппетитно и празднично!Беру на заметочку,обязательно попробую приготовить такую вкуснятину и красоту!Спасибо большое!
Очень красивый пирог. Главное, что просто. Когда пойду с подругами встречаться, то попробую его испечь.
Действительно коронное блюдо, розочки смотрятся бесподобно.Пирог смотрится очень красиво и вкусный без сомнения, выпечка с яблоками всегда вкусная получается..
От вида этого пирога просто невозможно оторвать взгляд!
Выпечка с яблоками всегда привлекает вкусом и неповторимым ароматом. А этот яблочный пирог доставляет еще и эстетическое наслаждение.
Такая вкуснота и красота поражает воображение.
Спасибо всем еще раз, так приятно, что мой пирог всем очень нравится! :)
готовьте и наслаждайтесь, он таааакой вкусный, просто сказка !!!! :)
очень красивый пирог!
мне кажется, что не супер сложный в приготовлении, но праздничный!
аромат исходит даже от фото:smile:
буду делать такой 31.12 пренепременно!
спасибо за вкусную сказку и желаю достойной оценки от многоуважаемого жюри
Очень красиво! Яблочки-розочки очаровательны. И умилила ленточка))
alla, я так рада что Вы его будете готовить, особенно на Новый год!это уже само по себе награда! :)
Nasati, спасибо за теплые слова! :)
Необыкновенно красивый пирог. Займет почетное место на праздничном столе. Вкус, несомненно, обалденный.
Спасибо, Елена! :)
Не просто красиво – изящно. Этот рецепт настоящее кулинарное чудо.
Трудно с Вами не согласиться, Вера. :)
спасибо! мне так приятно читать такие комментарии о моем пироге! :)
Тут и правда ничего не скажешь, кроме «Ах! как вкусно» или «какая красота!»! Как-то пропустила я эту статью в своё время Спасибо огромное за идею!
на здоровье! :)