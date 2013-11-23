Здравствуйте, друзья и гости блога!

Очередная конкурсная работа – яблочный пирог с розочками Татьяны Лазунько. Скажу по-секрету: я давно хотела, чтобы такой открытый яблочный пирог появился здесь. Этот пирог говорит сам за себя. Слово Татьяне. Встречайте!

Коронное блюдо – это такое блюдо, которое все, кто его видит или пробует, в один голос говорят «Ах! как вкусно» или «какая красота!» или «поделись секретом!». Это то, что лучше меня не готовит никто из моих знакомых, это то, что один раз приготовишь – и каждый праздник его просят повторять еще и еще.

Это изумительно красивый открытый яблочный пирог пирог с божественным вкусом и ароматом, который великолепно смотрится и целым, и порезанным на порции. Каждый кусочек – это не только праздник аромата и вкуса, но и эстетическое наслаждение! Вкусный, чудесный, праздничный. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты для теста:

1 стакан или 250 г муки

2 желтка

Почти пачка или 180 г сливочного масла (можно взять маргарин)

1 ч. ложка корицы молотой

1 щепотка соли

100 г сахара

Ингредиенты для начинки

500 мл молока

1 ч. ложка рома

3 желтка куриных яиц

10 г ванильного сахара

1 ч. ложка апельсиновой цедры

6 ст. ложек сахара

4 ст. ложки муки

10 шт. яблок

1 большая щепотка корицы молотой

1 большая щепотка сахарного песка

Дополнительно

большая круглая форма для выпечки

овощерезка

Рассчитано на 9 порций

Приготовление

1 этап – готовим тесто:

Масло растереть с сахаром и солью.

Вбить два сырых куриных желтка, добавить молотую корицу, и хорошо перемешать миксером, понемногу добавляя просеянную предварительно муку, растираем массу, чтобы она получилась однородной.

Завернуть тесто в пленку (когда под рукой нет пленки я использую обычный п/э пакет)

и положить на 30 минут в холодильник (я часто оставляю тесто больше чем на 30 мин, иногда даже на ночь).

2 этап – готовим крем:

Смешать миксером все ингредиенты для начинки, кроме молока, размешать все до однородной массы, и постоянно размешивая, понемногу добавить в эту массу молоко.

Поставить на самый-самый маленький огонь и варить крем, все время помешивая, чтобы не образовывались комочки.

Как только крем загустеет, снять ее с огня и охладить. Если крем готовили правильно – то комочков не будет, небольшое их количество можно раздавить ложкой, но если даже комочков много – это не значит, что крем уже испорчен – просто разбейте их блендером. Главное, чтобы крем не пригорел, поэтому я часто готовлю его на водяной бане.

3 этап – выпекаем пирог:

Разогреть предварительно духовку до 200 С. Тесто достать из холодильника, раскатать, намотать на скалку и перенести в форму.

Руками распределить тесто по форме, стараясь, чтобы везде был слой одинаковой толщины.

Затем проколоть тесто вилкой в нескольких местах, накрыть фольгой или пергаментом, сверху насыпать груз (у меня сушеная фасоль),

отправить на 10 минут в духовку на 200 С.

Затем уменьшить температуру до 180 С, и выпекаем тесто еще 10 минут, но уже без груза.

Вынуть из духовки, охладить, и выложить сверху крем.

4 этап – украшаем пирог:

Взять яблоки

и овощечисткой срезать с яблок кожицу в виде разной длины и ширины ленточек и тонюсеньких ломтиков.

И точно такие же ленты делаем из мякоти.

Свернуть их в виде небольшой розы, чередуя твердые и мягкие ленточки.

И выложить их на крем.

В такой способ формируем все розы.

Яблок я использовала на одно больше, чем будет сформировано роз.

Каждую розочку щедро посыпать корицей и сахаром и опять в духовку на 180 С на полчаса.

Затем вынуть из духовки, охладить и подать!

Я уверена, что Вы влюбитесь в этот открытый яблочный пирог с розочками с первого взгляда!

Спасибо, Татьяна. Я уже влюбилась. Думаю, что многие читатели тоже.

И напоследок еще:

Рецепт “Пирог с апельсинами”

Удивительный “Эстерхази” в домашних условиях.