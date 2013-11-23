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Яблочный пирог с розочками

Автор Татьяна | 2013-11-23

Здравствуйте, друзья и гости блога!

Очередная конкурсная работа – яблочный пирог с розочками Татьяны Лазунько. Скажу по-секрету: я давно хотела, чтобы такой открытый яблочный пирог появился здесь. Этот пирог говорит сам за себя.  Слово Татьяне. Встречайте!

Коронное блюдо – это такое блюдо, которое все, кто его видит или пробует, в один голос говорят «Ах! как вкусно» или «какая красота!» или «поделись секретом!». Это то, что лучше меня не готовит никто из моих знакомых, это то, что один раз приготовишь – и каждый праздник его просят повторять еще и еще.

яблочный пирог с розочками

Это изумительно красивый открытый яблочный пирог пирог с божественным вкусом и ароматом, который великолепно смотрится и целым, и порезанным на порции. Каждый кусочек – это не только праздник аромата и вкуса, но и эстетическое наслаждение! Вкусный, чудесный, праздничный. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты для теста:

ингры для теста

  • 1 стакан или 250 г муки
  • 2 желтка
  • Почти пачка или 180 г сливочного масла (можно взять маргарин)
  • 1 ч. ложка корицы молотой
  • 1 щепотка соли
  • 100 г сахара

Ингредиенты для начинки

  • 500 мл молока
  • 1 ч. ложка рома
  • 3 желтка куриных яиц
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. ложка апельсиновой цедры
  • 6 ст. ложек сахара
  • 4 ст. ложки муки
  • 10 шт. яблок
  • 1 большая щепотка корицы молотой
  • 1 большая щепотка сахарного песка

Дополнительно

  • большая круглая форма для выпечки
  • овощерезка
  • Рассчитано на 9 порций

Приготовление

1 этап – готовим тесто:

Масло растереть с сахаром и солью.

масло с сахаром

Вбить два сырых куриных желтка, добавить молотую корицу, и хорошо перемешать миксером, понемногу добавляя просеянную предварительно муку, растираем массу, чтобы она получилась однородной.

желтки

Завернуть тесто в пленку (когда под рукой нет пленки я использую обычный п/э пакет)

тесто

и положить на 30 минут в холодильник (я часто оставляю тесто больше чем на 30 мин, иногда даже на ночь).

2 этап – готовим крем:

Смешать миксером все ингредиенты для начинки, кроме молока, размешать все до однородной массы, и постоянно размешивая, понемногу добавить в эту массу молоко.

для крема

Поставить на самый-самый маленький огонь и варить крем, все время помешивая, чтобы не образовывались комочки.

варить крем

Как только крем загустеет, снять ее с огня и охладить. Если крем готовили правильно – то комочков не будет, небольшое их количество можно раздавить ложкой, но если даже комочков много – это не значит, что крем уже испорчен – просто разбейте их блендером. Главное, чтобы крем не пригорел, поэтому я часто готовлю его на водяной бане.

готовый крем

3 этап – выпекаем пирог:

Разогреть предварительно духовку до 200 С. Тесто достать из холодильника, раскатать, намотать на скалку и перенести в форму.

тесто в форме

Руками распределить тесто по форме, стараясь, чтобы везде был слой одинаковой толщины.

Затем проколоть тесто вилкой в нескольких местах, накрыть фольгой или пергаментом, сверху насыпать груз (у меня сушеная фасоль),

фасоль на тесте

отправить на 10 минут в духовку на 200 С.

в духовке

Затем уменьшить температуру до 180 С, и выпекаем тесто еще 10 минут, но уже без груза.

Вынуть из духовки, охладить, и выложить сверху крем.

тесто с кремом

4 этап – украшаем пирог:

Взять яблоки

яблоки

и овощечисткой срезать с яблок кожицу в виде разной длины и ширины ленточек и тонюсеньких ломтиков.

полоски из яблок

И точно такие же ленты делаем из мякоти.

крутим розы

Свернуть их в виде небольшой розы, чередуя твердые и мягкие ленточки.

выложить розы

И выложить их на крем.

еще

В такой способ формируем все розы.

все розочки

Яблок я использовала на одно больше, чем будет сформировано роз.

еще розы

Каждую розочку щедро посыпать корицей и сахаром и опять в духовку на 180 С на полчаса.

опять в духовку

Затем вынуть из духовки, охладить и подать!

после духовки

Я уверена, что Вы влюбитесь в этот открытый яблочный пирог с розочками с первого взгляда!

открытый яблочный пирог

разрезан

01

одна розочка

еще одна

в виде пирожного

Спасибо, Татьяна. Я уже влюбилась. Думаю, что многие читатели тоже.

И напоследок еще:

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49 комментариев к "Яблочный пирог с розочками"

  1. Татьяна
    2013-11-23 в 07:33

    :!: Татьяна, просто замечательный пирог с осенним настроением. ;-) Смотрится шикарно, и во вкусе я не сомневаюсь. :arrow:

    Ответить
  2. Bulhak63
    2013-11-23 в 09:24

    Очень оригинальная идея сделать такие розочки из яблочной кожуры – симпатично выглядит. Спасибо.

    Ответить
  3. Natabul
    2013-11-23 в 09:25

    Супер идея использовать кожуру от яблок – а ведь в ней столько витаминов!

    Ответить
  4. Татьяна
    2013-11-23 в 09:48

    очень интересно оформлен пирог, замечательно смотрится, а уж про вкус даже и не говорю

    Ответить
    • Татьяна
      2013-11-23 в 09:49

      Да, пирог с яблоками всегда вкусный, а оформление – выше всяких похвал.

      Ответить
  5. Ирина
    2013-11-23 в 10:24

    Просто прекрасное оформление пирога, жаль разрезать и есть такую красоту, так бы и любовался им.

    Ответить
    • Татьяна
      2013-11-23 в 10:26

      Согласна с Вами, Ирина.

      Ответить
  6. madonna4ka
    2013-11-23 в 11:01

    Интересный вариант яблочного пирога, надо взять себе на заметочку)))

    Ответить
    • Татьяна
      2013-11-23 в 11:04

      Да, шикарный. Я точно буду делать.

      Ответить
  7. Ирина
    2013-11-23 в 12:51

    Очень красивый, и сочетание такое люблю-песочное тесто,яблоки,крем. Вкуснота!

    Ответить
  8. Светлана
    2013-11-23 в 13:29

    Ого, популярность пирога набирает обороты! Я 3 дня назад пекла точно такой же пирог :) Действительно получается потрясающе вкусно!

    Ответить
  9. Вера
    2013-11-23 в 14:30

    Как красиво! И уж точно вкусно!!! Хочу ) Испеку :)

    Ответить
  10. Ольга Кутуева
    2013-11-23 в 14:48

    Красавец какой! Ро3очки и3 яблок очень хороши! И вкусно должно быть очень!

    Ответить
  11. Ирина
    2013-11-23 в 16:06

    Какая красота. Обычный яблочный пирог, а подача супер! Такое оформление обязательно запомню.

    Ответить
  12. Татьяна
    2013-11-23 в 16:07

    Ой, спасибо всем за такие теплые комментарии! так приятно когда блюдо, в которое вложила душу и сердце, и другим нравится! а еще он и разрезанный на порции обалденно смотрится!я его уже несколько раз готовила, это фото самого первого, а как вариант его можно еще в виде пирожных оформить – в маленьких корзинках или других формочках :)

    Ответить
    • Татьяна
      2013-11-23 в 16:13

      Татьяна, спасибо за это дополнение. В корзиночках тоже здорово, особенно для детских праздников!

      Ответить
  13. Андрей
    2013-11-23 в 17:02

    При регулярном посещении вашего сайта тост “Будем толстенькими!” может стать реальностью.

    Ответить
    • Татьяна
      2013-11-23 в 17:04

      Андрей, от красивых картинок не толстеют. :)

      Ответить
  14. Анна
    2013-11-23 в 17:10

    Ой, какой красивый пирог. Надо его с дочкой вдвоем попробовать приготовить. Ее терпение передастся мне и мы его точно осилим. Вернее, осилим его приготовление.

    Ответить
  15. Анна Плетнёва
    2013-11-23 в 17:51

    Розы просто супер!!!!! Очень понравилось оформление!!!

    Ответить
  16. Татьяна
    2013-11-23 в 18:10

    Анна, на самом деле все просто, но Вы правы- нужно капельку терпения на все розочки! :)

    Ответить
  17. Laralaram
    2013-11-23 в 18:45

    это не только вкусный пирог, но и бесподобно красивый! Такое шикарное исполнение!

    Ответить
  18. Инна
    2013-11-23 в 20:01

    Замечательны

    Ответить
  19. Снежана
    2013-11-23 в 20:03

    Никогда не видела такой кулинарной красоты! Пирог – праздник! :!:

    Ответить
  20. Инна
    2013-11-23 в 20:06

    Замечательный рецепт! Помимо изумительного вкуса, получаешь еще и огромное эстетическое наслаждение! Ведь так вкусно есть красивую еду! Жаль вот только, что я на диете((( :cry:

    Ответить
  21. Ольга Коновалова
    2013-11-23 в 22:13

    Великолепный рецепт яблочного торта, и с изюминкой! Красота неописуемая!

    Ответить
  22. Эллина
    2013-11-24 в 10:44

    Гениально!!! Потрясающе выглядит яблочный пирог, никогда ничего подобного в жизни не видела! Татьяна, примите мое искреннее восхищение

    Ответить
  23. Елена
    2013-11-24 в 11:16

    Замечательное оформление коронного блюда! Никогда бы не додумалась так украсить яблочный пирог. Татьяна, а фото, просто потрясающие!
    :!:

    Ответить
  24. Тамара Полякова
    2013-11-24 в 14:01

    Мне понравился Ваш рецепт! Спасибо за изобретательность красоту розочек. С первого раза я не поняла, что это яблоки, так они похожи на розочки. Приму на вооружение Ваш рецепт! Удачи Вам в конкурсе!

    Ответить
  25. Елена Метелева
    2013-11-24 в 15:46

    Очень красивый пирог, супер! Нужно время и терпение, но результат превосходный!

    Ответить
  26. Лара
    2013-11-24 в 18:09

    Ох, вот это и красотень! Господи, а какая наверняка вкуснятина! )Я вот с такой выпечкой не дружу, а хотелось бы научиться

    Ответить
  27. Татьяна
    2013-11-24 в 20:53

    Розочки просто покорили – супер! При взгляде на первую фотографию думала, что они из теста. А оказывается все так просто!

    Ответить
  28. Мария
    2013-11-25 в 04:31

    Какой интересный рецептик!Смотрится очень аппетитно и празднично!Беру на заметочку,обязательно попробую приготовить такую вкуснятину и красоту!Спасибо большое!

    Ответить
  29. Алёна Осипова
    2013-11-25 в 14:03

    Очень красивый пирог. Главное, что просто. Когда пойду с подругами встречаться, то попробую его испечь.

    Ответить
  30. Tatiana
    2013-11-25 в 14:43

    Действительно коронное блюдо, розочки смотрятся бесподобно.Пирог смотрится очень красиво и вкусный без сомнения, выпечка с яблоками всегда вкусная получается..

    Ответить
  31. Алена Яснева
    2013-11-26 в 15:16

    От вида этого пирога просто невозможно оторвать взгляд!

    Ответить
  32. Юлия
    2013-11-26 в 19:41

    Выпечка с яблоками всегда привлекает вкусом и неповторимым ароматом. А этот яблочный пирог доставляет еще и эстетическое наслаждение.

    Ответить
  33. Любовь
    2013-11-27 в 07:39

    Такая вкуснота и красота поражает воображение.

    Ответить
  34. Татьяна
    2013-11-27 в 19:50

    Спасибо всем еще раз, так приятно, что мой пирог всем очень нравится! :)
    готовьте и наслаждайтесь, он таааакой вкусный, просто сказка !!!! :)

    Ответить
  35. alla
    2013-11-30 в 10:17

    очень красивый пирог!
    мне кажется, что не супер сложный в приготовлении, но праздничный!
    аромат исходит даже от фото:smile:
    буду делать такой 31.12 пренепременно!

    спасибо за вкусную сказку и желаю достойной оценки от многоуважаемого жюри :smile:

    Ответить
  36. Nasati
    2013-11-30 в 14:55

    Очень красиво! Яблочки-розочки очаровательны. И умилила ленточка))

    Ответить
  37. Татьяна
    2013-11-30 в 19:53

    alla, я так рада что Вы его будете готовить, особенно на Новый год!это уже само по себе награда! :)
    Nasati, спасибо за теплые слова! :)

    Ответить
  38. Елена
    2013-12-01 в 08:46

    Необыкновенно красивый пирог. Займет почетное место на праздничном столе. Вкус, несомненно, обалденный.

    Ответить
  39. Татьяна
    2013-12-01 в 12:30

    Спасибо, Елена! :)

    Ответить
  40. Вера
    2013-12-11 в 09:54

    Не просто красиво – изящно. Этот рецепт настоящее кулинарное чудо.

    Ответить
    • Татьяна
      2013-12-11 в 09:55

      Трудно с Вами не согласиться, Вера. :)

      Ответить
  41. Татьяна
    2013-12-11 в 10:04

    спасибо! мне так приятно читать такие комментарии о моем пироге! :)

    Ответить
  42. Lada
    2014-02-03 в 21:23

    Тут и правда ничего не скажешь, кроме «Ах! как вкусно» или «какая красота!»! Как-то пропустила я эту статью в своё время :| Спасибо огромное за идею!

    Ответить
  43. Татьяна
    2014-02-04 в 07:34

    на здоровье! :)

    Ответить

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: